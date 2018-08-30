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Доплата классным руководителям в Москве составит 12,5 тыс. рублей в месяц
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Доплата классным руководителям в Москве составит 12,5 тыс. рублей в месяц 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Классные руководители в московских школах будут получать доплату в размере 12,5 тысяч рублей в месяц.
"Сегодня я подписал постановление правительства Москвы о доплате за классное руководство в размере 12500 рублей в месяц. Причем эту доплату мы вводим не с 1 сентября, а задним числом с 1 августа", — сообщил в четверг на открытии Московского международного форума «Город образования» мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник отметил особую ответственность и нагрузку классных руководителей.
"Классные руководители испытывают дополнительную нагрузку, которая не до конца оценена городом, школой, тем не менее требует огромного количества внимания и ответственности", — подчеркнул он.
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