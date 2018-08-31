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Мэр Москвы подписал документ о доплате 12,5 тыс. руб. за классное руководство в столичных школах
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Мэр Москвы подписал документ о доплате 12,5 тыс. руб. за классное руководство в столичных школах 

Агентство «Москва» + ещё 8 19 минут назад
Фото: MosDay.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выплате доплат в размере 12,5 тыс. руб. за классное руководство. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Установить педагогическим работникам государственных образовательных организаций Москвы, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, выполняющим функции классного руководителя, выплату ежемесячного городского вознаграждения за выполнение функций классного руководителя исходя из расчета 12,5 тыс. руб. при наполняемости класса в 25 обучающихся», — говорится в постановлении.
Отмечается, что действие постановления распространяется на «правоотношения, возникшие с 1 августа 2018 г.».
Как говорится в документе, размер ежемесячного городского вознаграждения за выполнение функций классного руководителя в классе с иной наполняемостью, в классе с обучающимися из числа детей-инвалидов корректируется с учетом имеющейся наполняемости, применения к количеству детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих детей-инвалидов коэффициента три, к количеству иных детей-инвалидов коэффициента два.
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