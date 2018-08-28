Акции «Мегафона» исключат из индексов Московской биржи с 30 августа

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Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года на уровне 65-66 рублей за доллар

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