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Акции «Мегафона» исключат из индексов Московской биржи с 30 августа
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Акции «Мегафона» исключат из индексов Московской биржи с 30 августа 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Акции "Мегафона" с 30 августа исключаются из индексов Московской биржи, сообщает пресс-центр торговой площадки.
В связи с выкупом «Мегафоном» собственных акций и сокращением доли в свободном обращении они будут исключены из баз расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС, индекса ММВБ широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса ММВБ — телекоммуникации, индекса РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений.
Основной акционер «Мегафона» — холдинговая компания USM Алишера Усманова, контролирующая 56,32% акций компании. В конце июля холдинг сообщил о переводе основных активов группы USM, принадлежащих кипрской холдинговой компании USM Holdings Limited, в российскую юрисдикцию в рамках завершения процесса деофшоризации. Документы о передаче 56,32% «Мегафона» российской структуре ООО «Холдинговая компания USM» (49% которой принадлежит Усманову) уже подписаны.
Вторым крупным акционером «Мегафона» является Газпромбанк, который осенью 2017 года купил 18,79% оператора у сооснователя «Мегафона» шведской телекоммуникационной компании Telia Company.
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