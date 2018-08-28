Ещё
Акции «Мегафона» исключат из индексов Мосбиржи с 30 августа
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
67.77
79.11
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
75.95
+0.11 Золото
1206.50
–0.08 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1709
+0.0364
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Акции «Мегафона» исключат из индексов Мосбиржи с 30 августа 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Прайм
Московская биржа решила исключить акции ПАО «Мегафон» из собственных индексов с 30 августа 2018 года, сообщила пресс-служба торговой площадки.
«С 30 августа 2018 года акции ПАО «МегаФон» исключаются из баз расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС, индекса ММВБ широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса ММВБ — телекоммуникации, индекса РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free-float) до 2%», — говорится в сообщении.
С 30 августа текущего года Мосбиржа начнет использовать обновленные значения делителей при расчете вышеуказанных индексов.
23 августа «Мегафон» сообщил о скором выкупе 18,6% от общего количества размещенных акций дочерней компанией оператора — MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL). Незадолго до этого совет директоров одобрил программу приобретения акций и ГДР компании дочерней структурой и делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.
Rambler News Service: последние новости
Курс евро превысил 78 рублей на фоне вступления в силу новых антироссийских санкций «Россети» докапитализируют дочернюю «МРСК Северного Кавказа» на 4,7 млрд рублей ЦБ выявил факты манипулирования акциями на торгах Мосбиржи
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос554
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе419
Минфин решил действовать вопреки санкциям
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение