Акции «Мегафона» исключат из индексов Мосбиржи с 30 августа

«С 30 августа 2018 года акции ПАО «МегаФон» исключаются из баз расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС, индекса ММВБ широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса ММВБ — телекоммуникации, индекса РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free-float) до 2%», — говорится в сообщении.

С 30 августа текущего года Мосбиржа начнет использовать обновленные значения делителей при расчете вышеуказанных индексов.

23 августа «Мегафон» сообщил о скором выкупе 18,6% от общего количества размещенных акций дочерней компанией оператора — MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL). Незадолго до этого совет директоров одобрил программу приобретения акций и ГДР компании дочерней структурой и делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи.