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Акции «Мегафона» с 30 августа исключаются из индексов Мосбиржи
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Акции «Мегафона» с 30 августа исключаются из индексов Мосбиржи 

Прайм 22 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с 30 августа исключает "Мегафон" из индексов торговой площадки, сообщает биржа.
"С 30 августа 2018 года акции ПАО «Мегафон» исключаются из баз расчета индекса Мосбиржи, индекса РТС, индекса ММВБ широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса ММВБ —телекоммуникации, индекса РТС телекоммуникаций и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free-float) до 2%", — говорится в сообщении.
"Мегафон" с 16 июля по 22 августа проводил программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Выкуп осуществляется «дочкой» оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL).
"Мегафон" — второй по числу абонентов сотовый оператор в РФ, на конец второго квартала компания обслуживала 75,9 миллиона абонентов. «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2012 года.
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