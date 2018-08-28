Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,87%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов туризма и отдыха, финансов и химической промышленности.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 упал на 0,87%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции CNH Industrial (MI:CNHI), которые подорожали на 0,170 п. (1,67%), закрывшись на отметке в 10,370. Котировки Pirelli&C SPA (MI:PIRC) выросли на 0,08 п. (1,06%), завершив торги на уровне 7,26. Бумаги Prysmian (MI:PRY) выросли в цене на 0,22 п. (1,03%), закрывшись на отметке 21,59.

Лидерами падения стали акции Atlantia (MI:ATL), цена которых упала на 0,59 п. (3,15%), завершив сессию на отметке 18,16. Акции A2A (MI:A2) поднялись на 0,046 п. (3,01%), закрывшись на уровне 1,484, а Unione di Banche Italiane SpA (MI:UBI) снизились в цене на 0,0980 п. (2,95%) и завершили торги на отметке 3,2270.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (232) превысило количество закрывшихся в плюсе (115), а котировки 33 акций практически не изменились.

Котировки акций Atlantia (MI:ATL) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 3,15%, 0,59 п., и завершили торги на отметке 18,16.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,71%, или 0,49, достигнув отметки $68,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,33%, или 0,25, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,15%, или 1,80, до отметки $1.214,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,29% до 1,1712, а котировки EUR/GBP повысились на 0,33%, достигнув отметки 0,9092.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,18% до 94,50.