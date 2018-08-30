Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 1,20%

Investing.com — Фондовый рынок Италии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, финансов и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Миланской фондовой бирже Investing.com Италия 40 снизился на 1,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Италия 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Freni Brembo SpA (MI:BRBI), которые подорожали на 0,26 п. (2,25%), закрывшись на отметке в 11,81. Котировки Saipem SpA (MI:SPMI) выросли на 0,0380 п. (0,84%), завершив торги на уровне 4,5680. Бумаги Pirelli&C SPA (MI:PIRC) выросли в цене на 0,03 п. (0,36%), закрывшись на отметке 7,28.

Лидерами падения стали акции Tenaris SA (MI:TENR), цена которых упала на 0,84 п. (5,59%), завершив сессию на отметке 14,19. Акции Bper Banca SpA (MI:EMII) поднялись на 0,150 п. (3,76%), закрывшись на уровне 3,840, а Banca Generali (MI:BGN) снизились в цене на 0,74 п. (3,34%) и завершили торги на отметке 21,42.

На Миланской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (247) превысило количество закрывшихся в плюсе (99), а котировки 33 акций практически не изменились.

Котировки акций Bper Banca SpA (MI:EMII) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,76%, 0,150 п., и завершили торги на отметке 3,840.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,62%, или 0,43, достигнув отметки $69,94 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,48%, или 0,37, до $77,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,58%, или 7,00, до отметки $1.204,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,44% до 1,1656, а котировки EUR/GBP упали на 0,31%, достигнув отметки 0,8960.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 94,73.