Рынок акций Великобритании закрылся падением, Investing.com Великобритания 100 снизился на 0,69%

Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефтегазового оборудования, пищевой промышленности и медикаментов и промышленного транспорта.

На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 подешевел на 0,69%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Micro Focus International PLC (LON:MCRO), которые подорожали на 37,50 п. (2,92%), закрывшись на отметке в 1.319,50. Котировки Bunzl PLC (LON:BNZL) выросли на 67,00 п. (2,88%), завершив торги на уровне 2.392,00. Бумаги United Utilities Group PLC (LON:UU) выросли в цене на 11,00 п. (1,53%), закрывшись на отметке 729,40.

Лидерами падения стали акции Tesco PLC (LON:TSCO), цена которых упала на 8,30 п. (3,21%), завершив сессию на отметке 249,90. Акции Royal Mail PLC (LON:RMG) поднялись на 15,30 п. (3,19%), закрывшись на уровне 464,30, а Standard Life Aberdeen PLC (LON:SLA) снизились в цене на 10,30 п. (3,12%) и завершили торги на отметке 319,30.

На Лондонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1185) превысило количество закрывшихся в плюсе (831), а котировки 327 акций практически не изменились.

Котировки акций Bunzl PLC (LON:BNZL) выросли до 52-недельного максимума, повысившись на 2,88%, 67,00 п., и завершили торги на отметке 2.392,00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,25%, или 3,00, достигнув отметки $1.211,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,14%, или 0,78, до $69,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 1,04%, или 0,79, до отметки $77,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 1,03% до 1,3007, а котировки EUR/GBP упали на 1,01%, достигнув отметки 0,8994.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,56.