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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,53%
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Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,53% 

Investing.com Россия 19 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Великобритании завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов металлопромышленности и добычи, автомобилестроения и деревопереработки.
На момент закрытия на Лондонской фондовой бирже Investing.com Великобритания 100 поднялся на 0,53%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Investing.com Великобритания 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Old Mutual Ltd (LON:OMU), которые подорожали на 6,10 п. (3,70%), закрывшись на отметке в 171,10. Котировки Anglo American PLC (LON:AAL) выросли на 51,40 п. (3,26%), завершив торги на уровне 1.626,40. Бумаги Royal Mail PLC (LON:RMG) выросли в цене на 14,70 п. (3,16%), закрывшись на отметке 479,60.
Лидерами падения стали акции Associated British Foods PLC (LON:ABF), цена которых упала на 74,00 п. (3,14%), завершив сессию на отметке 2.286,00. Акции CRH PLC (LON:CRH) поднялись на 35,00 п. (1,32%), закрывшись на уровне 2.607,00, а BP PLC (LON:BP) снизились в цене на 4,00 п. (0,71%) и завершили торги на отметке 559,70.
На Лондонской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1347) превысило количество закрывшихся в минусе (698), а котировки 335 акций практически не изменились.
Котировки акций Associated British Foods PLC (LON:ABF) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 3,14%, 74,00 п., и завершили торги на отметке 2.286,00.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,12%, или 1,40, достигнув отметки $1.214,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,36%, или 0,25, до $68,62 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,04%, или 0,03, до отметки $76,53 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара GBP/USD выросла на 0,02% до 1,2889, а котировки EUR/GBP повысились на 0,33%, достигнув отметки 0,9092.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,23% до 94,45.
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