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Мосбиржа исключит из индексов акции «МегаФона»
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Мосбиржа исключит из индексов акции «МегаФона» 

News.ru 1 час назад
Московская биржа с 30 августа исключает акции «МегаФона» из индексов торговой площадки. Ценные бумаги исчезнут из баз расчета индекса биржи, РТС, ММВБ и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений.
Причиной исключения стал выкуп «МегаФоном» собственных акций и сокращением доли в свободном обращении до 2%. ПАО проводило программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) с последующим исключением ГДР из котировального списка Лондонской биржи.
Выкуп, по данным РИА Новости, осуществлялся «дочкой» оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL).
Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы взыскал с ПАО «МегаФон» 8,6 млн рублей за нарушение прав на скульптуру «Ждун».
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