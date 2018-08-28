Мосбиржа исключит из индексов акции «МегаФона»

Московская биржа с 30 августа исключает акции «МегаФона» из индексов торговой площадки. Ценные бумаги исчезнут из баз расчета индекса биржи, РТС, ММВБ и субиндекса акций индексов пенсионных накоплений.

Причиной исключения стал выкуп «МегаФоном» собственных акций и сокращением доли в свободном обращении до 2%. ПАО проводило программу приобретения обыкновенных акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) с последующим исключением ГДР из котировального списка Лондонской биржи.

Выкуп, по данным РИА Новости, осуществлялся «дочкой» оператора — MegaFon Investments (Cyprus) Limited (MICL).

Ранее стало известно, что арбитражный суд Москвы взыскал с ПАО «МегаФон» 8,6 млн рублей за нарушение прав на скульптуру «Ждун».