Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,00%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникаций, потребительских товаров и потребительских услуг.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 упал на 0,00%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Solvay SA (BR:SOLB), которые подорожали на 0,85 п. (0,73%), закрывшись на отметке в 116,55. Котировки Umicore SA (BR:UMI) выросли на 0,25 п. (0,52%), завершив торги на уровне 48,60. Бумаги Sofina (BR:SOF) выросли в цене на 0,80 п. (0,46%), закрывшись на отметке 173,40.

Лидерами падения стали акции ING Groep NV (AS:INGA), цена которых упала на 0,114 п. (0,95%), завершив сессию на отметке 11,916. Акции Proximus NV (BR:PROX) поднялись на 0,17 п. (0,83%), закрывшись на уровне 20,43, а Aperam SA (AS:APAM) снизились в цене на 0,30 п. (0,75%) и завершили торги на отметке 39,65.

На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в минусе (50), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, подорожав на 0,46%, 0,80 п., и завершили торги на отметке 173,40.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,15%, или 1,80, достигнув отметки $1.214,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,45%, или 0,31, до $68,56 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,10%, или 0,08, до отметки $76,42 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,33% до 1,1717, а котировки EUR/GBP повысились на 0,33%, достигнув отметки 0,9092.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,22% до 94,46.