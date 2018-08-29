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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,09%
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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,09% 

Investing.com Россия + ещё 1 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, промышленности и телекоммуникаций.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,09%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Telenet Group Holding NV (BR:TNET), которые подорожали на 0,52 п. (1,10%), закрывшись на отметке в 47,78. Котировки Cofinimmo (BR:COFB) выросли на 1,00 п. (0,89%), завершив торги на уровне 113,00. Бумаги Sofina (BR:SOF) выросли в цене на 1,20 п. (0,69%), закрывшись на отметке 174,60.
Лидерами падения стали акции bpost NV (BR:BPOST), цена которых упала на 0,22 п. (1,62%), завершив сессию на отметке 13,39. Акции Ageas SA (BR:AGES) поднялись на 0,300 п. (0,67%), закрывшись на уровне 44,490, а Galapagos NV (AS:GLPG) снизились в цене на 0,480 п. (0,53%) и завершили торги на отметке 89,260.
На Брюссельской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (57) превысило количество закрывшихся в минусе (54), а котировки 15 акций практически не изменились.
Котировки акций Cofinimmo (BR:COFB) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 0,89%, 1,00 п., и завершили торги на отметке 113,00. Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, поднявшись на 0,69%, 1,20 п., и завершили торги на отметке 174,60.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,25%, или 3,00, достигнув отметки $1.211,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,98%, или 0,67, до $69,20 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 1,01%, или 0,77, до отметки $77,06 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1700, а котировки EUR/GBP упали на 0,99%, достигнув отметки 0,8996.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,08% до 94,55.
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