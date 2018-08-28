Ещё
Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,03%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
67.77
79.11
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
75.96
–0.07 Золото
1206.50
–0.08 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1709
+0.0364
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,03% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, финансов и здравоохранения.
На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 упал на 0,03%.
В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), которые подорожали на 355,00 п. (3,93%), закрывшись на отметке в 9.385,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 352,00 п. (3,68%), завершив торги на уровне 9.906,000. Бумаги Flsmidth&Co (CO:FLS) выросли в цене на 9,0 п. (2,27%), закрывшись на отметке 406,2.
Лидерами падения стали акции Chr Hansen Holding (CO:CHRH), цена которых упала на 15,6 п. (2,33%), завершив сессию на отметке 655,2. Акции Coloplast A/S (CO:COLOb) поднялись на 6,4 п. (0,93%), закрывшись на уровне 680,0, а ISS A/S (CO:ISS) снизились в цене на 2,00 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 226,90.
На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в плюсе (53), а котировки 23 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,71%, или 0,49, достигнув отметки $68,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,33%, или 0,25, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.214,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,35% до 6,3642, а котировки EUR/DKK упали на 0,01%, достигнув отметки 7,4571.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 94,47.
Investing.com Россия: последние новости
Китайский юань подорожал в ответ на поддержку Народным банком Китая Индекс S&P 500 на открытии торгов впервые превысил 2900 Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,86%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос554
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе419
Минфин решил действовать вопреки санкциям
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение