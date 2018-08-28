Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,03%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов химической промышленности, финансов и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 упал на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa), которые подорожали на 355,00 п. (3,93%), закрывшись на отметке в 9.385,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 352,00 п. (3,68%), завершив торги на уровне 9.906,000. Бумаги Flsmidth&Co (CO:FLS) выросли в цене на 9,0 п. (2,27%), закрывшись на отметке 406,2.

Лидерами падения стали акции Chr Hansen Holding (CO:CHRH), цена которых упала на 15,6 п. (2,33%), завершив сессию на отметке 655,2. Акции Coloplast A/S (CO:COLOb) поднялись на 6,4 п. (0,93%), закрывшись на уровне 680,0, а ISS A/S (CO:ISS) снизились в цене на 2,00 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 226,90.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (62) превысило количество закрывшихся в плюсе (53), а котировки 23 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,71%, или 0,49, достигнув отметки $68,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,33%, или 0,25, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.214,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,35% до 6,3642, а котировки EUR/DKK упали на 0,01%, достигнув отметки 7,4571.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 94,47.