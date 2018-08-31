Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 0,61%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов товаров личного пользования, промышленности и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 подешевел на 0,61%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Trygvesta (CO:TRYG), которые подорожали на 1,1 п. (0,70%), закрывшись на отметке в 157,8. Котировки Coloplast A/S (CO:COLOb) выросли на 4,4 п. (0,64%), завершив торги на уровне 687,4. Бумаги Dsv (CO:DSV) выросли в цене на 1,8 п. (0,30%), закрывшись на отметке 601,8.

Лидерами падения стали акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), цена которых упала на 173,000 п. (1,72%), завершив сессию на отметке 9.912,000. Акции Pandora (CO:PNDORA) поднялись на 6,4 п. (1,64%), закрывшись на уровне 383,7, а Danske Bank (CO:DANSKE) снизились в цене на 3,0 п. (1,59%) и завершили торги на отметке 188,9.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (64) превысило количество закрывшихся в плюсе (58), а котировки 17 акций практически не изменились.

Котировки акций Dsv (CO:DSV) выросли до исторического максимума, поднявшись на 0,30%, 1,8 п., и завершили торги на отметке 601,8.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,40%, или 0,28, достигнув отметки $69,97 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,26%, или 0,20, до $77,82 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,06%, или 0,70, до отметки $1.205,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,66% до 6,4312, а котировки EUR/DKK упали на 0,02%, достигнув отметки 7,4546.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,51% до 95,12.