Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,01%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов товаров личного пользования, промышленности и ПО и компьютерных услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 0,01%, достигнув месячного максимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pandora (CO:PNDORA), которые подорожали на 7,4 п. (1,93%), закрывшись на отметке в 390,1. Котировки AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb) выросли на 149,00 п. (1,50%), завершив торги на уровне 10.085,0000. Бумаги Genmab (CO:GEN) выросли в цене на 14,0 п. (1,28%), закрывшись на отметке 1.111,0.

Лидерами падения стали акции Coloplast A/S (CO:COLOb), цена которых упала на 4,8 п. (0,70%), завершив сессию на отметке 683,0. Акции Trygvesta (CO:TRYG) поднялись на 1,0 п. (0,63%), закрывшись на уровне 156,7, а Carlsberg B (CO:CARLb) снизились в цене на 4,0 п. (0,51%) и завершили торги на отметке 788,0.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (58) превысило количество закрывшихся в плюсе (58), а котировки 21 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,59%, или 0,41, достигнув отметки $69,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,45%, или 0,35, до $77,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,60%, или 7,30, до отметки $1.204,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,43% до 6,3969, а котировки EUR/DKK упали на 0,01%, достигнув отметки 7,4561.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,30% до 94,74.