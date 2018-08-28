Усманов объяснил делистинг «Мегафона» с LSE снижением активности западных инвесторов

МОСКВА, 28 августа. / ТАСС /. Делистинг "Мегафона" с Лондонской фондовой биржи связан не только с новой цифровой стратегией компании, которая требует инвестиций, но и снижением активности западных инвесторов, сообщил один из крупнейших акционеров оператора Алишер Усманов в интервью изданию «Сноб».

По словам бизнесмена, западные инвесторы не очень заинтересованы вкладывать средства в российские активы, стараясь покупать их ниже рыночной цены, что связано с геополитическими событиями последних лет. Таким образом, западные рынки перестают быть привлекательными источниками финансирования для российских компаний, отметил Усманов.

Кроме того, пояснил он, новая цифровая стратегия «Мегафона» требует «серьезных вложений» — в 5G, новые услуги, реализацию государственных инициатив, а это в свою очередь снижает возможности для выплаты дивидендов и диктует повышенный уровень риска, что неинтересно миноритариям.

Бизнесмен подчеркнул, что для успеха в цифровой экономике необходимо создавать альянсы с лидерами рынка, в том числе с государственными компаниями. При этом он не стал комментировать сделки, планируемые в рамках совместного предприятия USM Holdings с Газпромбанком Ростехом ("МФ Технологии").

Новые проекты холдинга Усманова (USM), по его словам, направлены на российский рынок. В частности, системы видеонаблюдения и мониторинга «Безопасный город» (этот проект реализует «Мегафон») и проекты Центра развития перспективных технологий (создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — прим. ТАСС), которые способствуют формированию экономики доверия, позитивно влияющей на выравнивание конкуренции бизнеса и качество жизни россиян, добавил бизнесмен.