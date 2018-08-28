Ещё
Усманов объяснил делистинг «Мегафона» с LSE снижением активности западных инвесторов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
67.77
79.11
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.68
79.09
Индексы и котировки Brent
75.96
–0.07 Золото
1206.50
–0.08 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1709
+0.0364
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Усманов объяснил делистинг «Мегафона» с LSE снижением активности западных инвесторов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Делистинг "Мегафона" с Лондонской фондовой биржи связан не только с новой цифровой стратегией компании, которая требует инвестиций, но и снижением активности западных инвесторов, сообщил один из крупнейших акционеров оператора Алишер Усманов в интервью изданию «Сноб».
По словам бизнесмена, западные инвесторы не очень заинтересованы вкладывать средства в российские активы, стараясь покупать их ниже рыночной цены, что связано с геополитическими событиями последних лет. Таким образом, западные рынки перестают быть привлекательными источниками финансирования для российских компаний, отметил Усманов.
Кроме того, пояснил он, новая цифровая стратегия «Мегафона» требует «серьезных вложений» — в 5G, новые услуги, реализацию государственных инициатив, а это в свою очередь снижает возможности для выплаты дивидендов и диктует повышенный уровень риска, что неинтересно миноритариям.
Бизнесмен подчеркнул, что для успеха в цифровой экономике необходимо создавать альянсы с лидерами рынка, в том числе с государственными компаниями. При этом он не стал комментировать сделки, планируемые в рамках совместного предприятия USM Holdings с Газпромбанком и Ростехом ("МФ Технологии").
Новые проекты холдинга Усманова (USM), по его словам, направлены на российский рынок. В частности, системы видеонаблюдения и мониторинга «Безопасный город» (этот проект реализует «Мегафон») и проекты Центра развития перспективных технологий (создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров — прим. ТАСС), которые способствуют формированию экономики доверия, позитивно влияющей на выравнивание конкуренции бизнеса и качество жизни россиян, добавил бизнесмен.
ТАСС: последние новости
Клепач спрогнозировал курс рубля к концу года на уровне 65-66 рублей за доллар Кремль изучит, в чем реально будут выражены новые санкции США Мнучин: Китай поддерживает юань, но не манипулирует его курсом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос554
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе419
Минфин решил действовать вопреки санкциям
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение