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Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,42%
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Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,42% 

Investing.com Россия + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансов, сырья и технологий.
На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 подешевел на 0,42%, индекс SBF 120 опустился на 0,40%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Bouygues SA (PA:BOUY), которые подорожали на 1,64 п. (4,39%), закрывшись на отметке в 39,00. Котировки TechnipFMC PLC (PA:FTI) выросли на 0,21 п. (0,80%), завершив торги на уровне 26,37. Бумаги Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP) выросли в цене на 0,65 п. (0,63%), закрывшись на отметке 104,25.
Лидерами падения стали акции WFD Unibail Rodamco NV (AS:URW), цена которых упала на 8,25 п. (4,33%), завершив сессию на отметке 182,15. Акции Pernod Ricard SA (PA:PERP) поднялись на 2,85 п. (2,06%), закрывшись на уровне 135,60, а Orange SA (PA:ORAN) снизились в цене на 0,22 п. (1,54%) и завершили торги на отметке 14,06.
В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Bouygues SA (PA:BOUY), которые подорожали на 4,39% до отметки 39,00, CGG SA (PA:GEPH), которые набрали 4,36%, закрывшись на уровне 2,440, а также акции Ipsen (PA:IPN), которые повысились на 2,27%, завершив сессию на отметке 153,00.
Лидерами падения стали акции Air France KLM SA (PA:AIRF), которые снизились в цене на 7,07%, закрывшись на отметке 8,568. Акции компании Iliad (PA:ILD) потеряли 7,07% и завершили сессию на уровне 112,35. Котировки Eramet (PA:ERMT) снизились в цене на 5,15% до отметки 77,40.
На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (343) превысило количество закрывшихся в плюсе (221), а котировки 100 акций практически не изменились.
Котировки акций Iliad (PA:ILD) упали до минимума, упав на 7,07%, 8,55 п., и завершили торги на отметке 112,35. Котировки акций Ipsen (PA:IPN) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,27%, 3,40 п., и завершили торги на отметке 153,00.
Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 7,05% до отметки 13.55.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,59%, или 7,20, достигнув отметки $1.204,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,59%, или 0,41, до $69,92 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,45%, или 0,35, до отметки $77,81 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,44% до 1,1656, а котировки EUR/GBP упали на 0,31%, достигнув отметки 0,8960.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 94,73.
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