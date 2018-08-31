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Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 1,30%
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Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 1,30% 

Investing.com Россия + ещё 2 36 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, потребительских товаров и нефти и газа.
На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 упал на 1,30%, индекс SBF 120 упал на 1,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Compagnie de Saint Gobain SA (PA:SGOB), которые подорожали на 0,71 п. (1,97%), закрывшись на отметке в 37,06. Котировки Pernod Ricard SA (PA:PERP) выросли на 0,40 п. (0,29%), завершив торги на уровне 136,00. Бумаги STMicroelectronics NV (PA:STM) выросли в цене на 0,035 п. (0,20%), закрывшись на отметке 17,705.
Лидерами падения стали акции Kering SA (PA:PRTP), цена которых упала на 14,40 п. (2,99%), завершив сессию на отметке 468,00. Акции Engie SA (PA:ENGIE) поднялись на 0,35 п. (2,73%), закрывшись на уровне 12,63, а LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH) снизились в цене на 8,25 п. (2,66%) и завершили торги на отметке 301,85.
В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Technicolor SA (PA:TCH), которые подорожали на 5,07% до отметки 1,181, Compagnie de Saint Gobain SA (PA:SGOB), которые набрали 1,97%, закрывшись на уровне 37,06, а также акции Maisons du Monde SAS (PA:MDM), которые повысились на 1,53%, завершив сессию на отметке 25,220.
Лидерами падения стали акции Casino Guichard Perrachon SA (PA:CASP), которые снизились в цене на 10,22%, закрывшись на отметке 27,31. Акции компании Ipsos (PA:ISOS) потеряли 6,38% и завершили сессию на уровне 27,30. Котировки Edenred (PA:EDEN) снизились в цене на 5,03% до отметки 32,83.
На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (370) превысило количество закрывшихся в плюсе (193), а котировки 105 акций практически не изменились.
Котировки акций Casino Guichard Perrachon SA (PA:CASP) упали до минимума, упав на 10,22%, 3,11 п., и завершили торги на отметке 27,31.
Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 7,60% до отметки 14.59.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,06%, или 0,70, достигнув отметки $1.205,70 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,40%, или 0,28, до $69,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,24%, или 0,19, до отметки $77,83 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,64% до 1,1592, а котировки EUR/GBP упали на 0,20%, достигнув отметки 0,8949.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,51% до 95,12.
Investing.com Россия: последние новости
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