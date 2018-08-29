Эксперт оценил жалобу США на Россию в ВТО

«Запрос США в ВТО на проведении консультаций с Россией представляет собой достаточно стандартный ход. Так делает любая страна, всегда оспаривая какие-то таможенные ограничения, вводимые против неё», — заявил эксперт.

По его словам, нет ничего удивительно ни в американском обращении, ни в российских защитных мерах, поскольку Москва действует со стандартами ВТО, предварительно проинформировав организацию о своих действиях.

Как отметил Масленников, решение Вашингтона свидетельствует о том, что ВТО остаётся востребованным регулятивным институтом для поддержания стабильности мировой торговли, несмотря на все торговые войны.

«Через иски в ВТО свои торговые права пытаются отстоять и Китай, и Евросоюз , и США, и множество других стран. Исков огромное количество, идёт многосторонний процесс урегулирования споров», — пояснил он.

Ранее в Минэкономразвития прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО.