Эксперт оценил жалобу США на Россию в ВТО 

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил жалобу Соединённых Штатов на Россию во Всемирную торговую организацию.
«Запрос США в ВТО на проведении консультаций с Россией представляет собой достаточно стандартный ход. Так делает любая страна, всегда оспаривая какие-то таможенные ограничения, вводимые против неё», — заявил эксперт.
По его словам, нет ничего удивительно ни в американском обращении, ни в российских защитных мерах, поскольку Москва действует со стандартами ВТО, предварительно проинформировав организацию о своих действиях.
Как отметил Масленников, решение Вашингтона свидетельствует о том, что ВТО остаётся востребованным регулятивным институтом для поддержания стабильности мировой торговли, несмотря на все торговые войны.
«Через иски в ВТО свои торговые права пытаются отстоять и Китай, и Евросоюз, и США, и множество других стран. Исков огромное количество, идёт многосторонний процесс урегулирования споров», — пояснил он.
Ранее в Минэкономразвития прокомментировали жалобу США на Россию в ВТО.
Также замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН прокомментировал торговое противостояние США и Китая.