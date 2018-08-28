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Совет директоров «Т Плюс» рекомендует дивиденды за I полугодие — около 8,99 коп на акцию
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Совет директоров «Т Плюс» рекомендует дивиденды за I полугодие — около 8,99 коп на акцию
Прайм
1 час назад
Комментарии
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров
"Т Плюс"
рекомендует дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 8,99 копейки на обыкновенную акцию, следует из материалов компании.
Реестр на получение дивидендов закрывается 12 октября.
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