Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,17%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, телекоммуникаций и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 снизился на 0,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Mota Engil (LS:MOTA), которые подорожали на 0,0350 п. (1,23%), закрывшись на отметке в 2,8850. Котировки Semapa (LS:SEM) выросли на 0,1400 п. (0,76%), завершив торги на уровне 18,4600. Бумаги Sonae SGPS SA (LS:YSO) выросли в цене на 0,0070 п. (0,75%), закрывшись на отметке 0,9465.

Лидерами падения стали акции J Martins (LS:JMT), цена которых упала на 0,2750 п. (2,02%), завершив сессию на отметке 13,3500. Акции Pharol SGPS SA (LS:PHRA) поднялись на 0,0020 п. (0,93%), закрывшись на уровне 0,2120, а Nos SGPS SA (LS:NOS) снизились в цене на 0,0160 п. (0,32%) и завершили торги на отметке 4,9440.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (16) превысило количество закрывшихся в плюсе (15), а котировки 7 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре потерял 0,43%, или 0,33, достигнув отметки $76,17 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,74%, или 0,51, до $68,36 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,17%, или 2,10, до отметки $1.213,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,33% до 1,1716, а котировки EUR/GBP повысились на 0,33%, достигнув отметки 0,9092.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,21% до 94,47.