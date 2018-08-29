Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,29%

Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских услуг, технологий и сырья.

На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 подешевел на 0,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,220 п. (2,02%), закрывшись на отметке в 11,120. Котировки EDP (LS:EDP) выросли на 0,0110 п. (0,33%), завершив торги на уровне 3,3710. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) выросли в цене на 0,0080 п. (0,24%), закрывшись на отметке 3,3440.

Лидерами падения стали акции Sonae SGPS SA (LS:YSO), цена которых упала на 0,0155 п. (1,64%), завершив сессию на отметке 0,9310. Акции Altri SGPS SA (LS:ALSS) поднялись на 0,0900 п. (1,08%), закрывшись на уровне 8,2200, а J Martins (LS:JMT) снизились в цене на 0,1350 п. (1,01%) и завершили торги на отметке 13,2150.

На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (20) превысило количество закрывшихся в плюсе (14), а котировки 5 акций практически не изменились.

Котировки акций Sonae SGPS SA (LS:YSO) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,64%, 0,0155 п., и завершили торги на отметке 0,9310.

Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре прибавил 1,07%, или 0,82, достигнув отметки $77,11 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 1,14%, или 0,78, до $69,31 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,21%, или 2,60, до отметки $1.211,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,03% до 1,1700, а котировки EUR/GBP упали на 0,91%, достигнув отметки 0,9003.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,07% до 94,56.