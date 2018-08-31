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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,74%
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Рынок акций Португалии закрылся падением, PSI 20 снизился на 0,74% 

Investing.com Россия + ещё 2 26 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Португалии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, сырья и финансов.
На момент закрытия на Лиссабонской фондовой бирже PSI 20 снизился на 0,74%.
В лидерах роста среди компонентов индекса PSI 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Corticeira Amorim (LS:CORA), которые подорожали на 0,240 п. (2,13%), закрывшись на отметке в 11,500. Котировки REN (LS:RENE) выросли на 0,0040 п. (0,16%), завершив торги на уровне 2,4400. Бумаги CTT Correios de Portugal SA (LS:CTT) подешевели на 0,0040 п. (0,12%), закрывшись на отметке 3,3500.
Лидерами падения стали акции Mota Engil (LS:MOTA), цена которых упала на 0,1250 п. (4,46%), завершив сессию на отметке 2,6750. Акции Semapa (LS:SEM) поднялись на 0,4200 п. (2,31%), закрывшись на уровне 17,8000, а Galp Energia (LS:GALP) снизились в цене на 0,3400 п. (1,91%) и завершили торги на отметке 17,4700.
На Лиссабонской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 2 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре потерял 0,27%, или 0,21, достигнув отметки $77,81 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,43%, или 0,30, до $69,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,06%, или 0,70, до отметки $1.205,70 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,68% до 1,1588, а котировки EUR/GBP упали на 0,25%, достигнув отметки 0,8945.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,53% до 95,14.
Investing.com Россия: последние новости
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