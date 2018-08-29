Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,52%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов страхования, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и банковских услуг.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 упал на 0,52%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN), которые подорожали на 0,050 п. (9,62%), закрывшись на отметке в 0,560. Котировки Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) выросли на 1,00 п. (7,14%), завершив торги на уровне 14,50. Бумаги Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB) выросли в цене на 0,090 п. (6,92%), закрывшись на отметке 1,390.

Лидерами падения стали акции Fbn Holdings (LAGOS:FBNH), цена которых упала на 0,700 п. (7,22%), завершив сессию на отметке 9,000. Акции Union Bank LG (LAGOS:UBN) поднялись на 0,35 п. (5,98%), закрывшись на уровне 5,50, а Wapco (LAGOS:WAPCO) снизились в цене на 1,50 п. (5,56%) и завершили торги на отметке 25,35.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (52) превысило количество закрывшихся в плюсе (40), а котировки 9 акций практически не изменились.

Котировки акций Wapco (LAGOS:WAPCO) упали до минимума, подешевев на 5,56%, 1,50 п., и завершили торги на отметке 25,35.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 1,53%, или 1,05, достигнув отметки $69,58 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 1,61%, или 1,23, до $77,52 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,22%, или 2,70, до отметки $1.211,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,44% до 421,610, а котировки USD/NGN упали на 0,09%, достигнув отметки 361,750.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,10% до 94,54.