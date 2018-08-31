Рынок акций Нигерии закрылся падением, NSE 30 снизился на 0,75%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий и нефти и газа.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 снизился на 0,75%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Access Bank (LAGOS:ACCESS), которые подорожали на 0,20 п. (2,17%), закрывшись на отметке в 9,50. Котировки Wemabank (LAGOS:WEMABAN) выросли на 0,010 п. (1,67%), завершив торги на уровне 0,610. Бумаги Stanbicibtc Hl (LAGOS:IBTC) выросли в цене на 0,75 п. (1,59%), закрывшись на отметке 48,00.

Лидерами падения стали акции Nestle Nig (LAGOS:NESTLE), цена которых упала на 142,50 п. (9,50%), завершив сессию на отметке 1.357,50. Акции Union Bank LG (LAGOS:UBN) поднялись на 0,40 п. (6,84%), закрывшись на уровне 5,45, а Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) снизились в цене на 1,00 п. (6,67%) и завершили торги на отметке 14,00.

На бирже Lagos количество подешевевших бумаг (55) превысило количество закрывшихся в плюсе (41), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,47%, или 0,33, достигнув отметки $69,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,37%, или 0,29, до $77,73 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,09%, или 1,10, до отметки $1.206,10 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN снизилась на 0,26% до 422,330, а котировки USD/NGN повысились на 0,03%, достигнув отметки 362,170.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,46% до 95,08.