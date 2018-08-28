Ещё
Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,74%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.60
$
67.77
79.11
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
75.95
+0.11 Золото
1206.50
–0.08 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
28.08
1.1709
+0.0364
14.08
1.1344
27.08
22.08
17.08

Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,74% 

Investing.com Россия 51 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, нефти и газа и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.
На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 вырос на 0,74%.
В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB), которые подорожали на 0,090 п. (7,44%), закрывшись на отметке в 1,300. Котировки Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) выросли на 0,95 п. (7,28%), завершив торги на уровне 14,35. Бумаги Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT) выросли в цене на 0,090 п. (5,45%), закрывшись на отметке 1,740.
Лидерами падения стали акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN), цена которых упала на 0,030 п. (5,45%), завершив сессию на отметке 0,510. Акции Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) поднялись на 0,30 п. (3,68%), закрывшись на уровне 7,95, а Nig Brew (LAGOS:NB) снизились в цене на 0,50 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 100,00.
На бирже Lagos количество подорожавших бумаг (51) превысило количество закрывшихся в минусе (36), а котировки 16 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,65%, или 0,45, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,33%, или 0,25, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.214,80 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,90% до 423,470, а котировки USD/NGN повысились на 0,20%, достигнув отметки 362,060.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,44.
Investing.com Россия: последние новости
Китайский юань подорожал в ответ на поддержку Народным банком Китая Индекс S&P 500 на открытии торгов впервые превысил 2900 Рынок акций Тайваня закрылся ростом, Taiwan Weighted прибавил 0,86%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ1
Мировые рынки погружаются в хаос554
Трамп нанес решающий удар по рублю1102
Путин анонсировал важное заявление по пенсионной реформе419
Минфин решил действовать вопреки санкциям
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение