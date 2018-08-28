Рынок акций Нигерии закрылся ростом, NSE 30 прибавил 0,74%

Investing.com — Фондовый рынок Нигерии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, нефти и газа и производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий.

На момент закрытия на бирже Lagos NSE 30 вырос на 0,74%.

В лидерах роста среди компонентов индекса NSE 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Diamond Bank (LAGOS:DIAMONB), которые подорожали на 0,090 п. (7,44%), закрывшись на отметке в 1,300. Котировки Pz Cussons LG (LAGOS:PZ) выросли на 0,95 п. (7,28%), завершив торги на уровне 14,35. Бумаги Fidelitybk (LAGOS:FIDELIT) выросли в цене на 0,090 п. (5,45%), закрывшись на отметке 1,740.

Лидерами падения стали акции Skye Bank (LAGOS:SKYEBAN), цена которых упала на 0,030 п. (5,45%), завершив сессию на отметке 0,510. Акции Dangote Flour Mills PLC (LAGOS:DANGFLOUR) поднялись на 0,30 п. (3,68%), закрывшись на уровне 7,95, а Nig Brew (LAGOS:NB) снизились в цене на 0,50 п. (0,50%) и завершили торги на отметке 100,00.

На бирже Lagos количество подорожавших бумаг (51) превысило количество закрывшихся в минусе (36), а котировки 16 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре потерял 0,65%, или 0,45, достигнув отметки $68,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре снизились на 0,33%, или 0,25, до $76,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,10%, или 1,20, до отметки $1.214,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NGN выросла на 0,90% до 423,470, а котировки USD/NGN повысились на 0,20%, достигнув отметки 362,060.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,24% до 94,44.