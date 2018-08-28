Фондовый рынок США открылся ростом

Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones увеличился на 0,16% и составил 26 092,34 пункта.

Индекс S&P 500 вырос на 0,05% и составил 2898,19 пункта.

Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,15% и составил 8030,27 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 53,31 коп., до 78,76 руб., курс доллара снизился на 0,52 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 23,7 коп., составив 72,50 руб.