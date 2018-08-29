Aston Martin официально объявил о планах стать публичной компанией

Британский производитель автомобилей Aston Martin официально объявил о планах провести первичное размещение акций на Лондонской фондовой бирже, сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Она подала соответствующие документы в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Проспект публичного размещения акций будет опубликован ориентировочно 20 сентября.

Главный исполнительный директор Aston Martin выразил надежду на то, что размещение будет завершено к концу года.

О том, что Aston Martin собирается выйти на IPO, 28 августа сообщила The Wall Street Journal . По данным газеты, планируется, что будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Компания будет размещать акции, исходя из ее оценки на уровне $6 млрд