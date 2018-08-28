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WSJ узнала о планах Aston Martin стать публичной компанией
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WSJ узнала о планах Aston Martin стать публичной компанией 

Ведомости 23 минуты назад
Производитель автомобилей британская компания Aston Martin осенью разместит свои акции на Лондонской фондовой бирже. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Официально компания объявит о своих планах 29 августа. Планируется, что в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) будет продано бумаг на 1 млрд фунтов ($1,3 млрд). Оценка компании, предопложительно, планируется на уровне $6 млрд, отмечает издание.
Издание напоминает, что спортивные автомобили Aston Martin предпочитает «британский суперагент 007» Джеймс Бонд. Автомобили этой марки появлялись во многих фильмах бондианы. Aston Martin DB5 — личная машина Бонда в фильмах «Золотой глаз» (1995 г.), «Завтра не умрет никогда» (1997 г.), «И целого мира мало» (1999 г.) и других. Автомобиль DB10 этого бренда появляется в том числе в последней части серии — «007: Спектр» (2015 г.).
Производственная база компании расположена в городе Гейдон в британском графстве Уорикшир. В июне компания представила в Нью-Йорке новый флагманский спорткар — DBS Superleggera. В линейке моделей он сменит Vanquish S. Стоимость купе DBS Superleggera составит почти $305 000, писало агентство Bloomberg. Ожидается, что спорткар будет конкурировать с Ferrari 812 Superfast.
Листинг Aston Martin станет первым размещением от популярной марки спортивных автомобилей после того, как в октябре 2015 г. Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которой принадлежало 90% акций Ferrari, выставила на продажу 9% акций (17,2 млн) итальянского производителя спорткаров. В результате IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже Ferrari привлек $893 млн
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