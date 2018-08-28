«Алроса» увязала дивиденды с возможными затратами на затопленный рудник

Наблюдательный совет «Алросы» одобрил выплату дивидендов за I полугодие в размере 70% от свободного денежного потока, сообщил заместитель гендиректора алмазодобывающей компании Алексей Филипповский в ходе телеконференции с инвесторами (цитаты по «Интерфаксу» ). Это нижняя граница дивидендных выплат при текущем уровне госдолга компании. В таком случае акционеры получат 43,67 млрд руб. или 5,93 руб. на акцию.

Решение принято в связи с неопределенностью размера предстоящих капитальных вложений в восстановление рудника «Мир», пояснил Филипповский. «Алроса» пока не сообщала об окончательном выборе проекта восстановления рудника, затопленного в августе прошлого года, и не прогнозировала возможный размер вложений. «На сегодняшний день решение не принято, обсуждаются разные варианты. Но эти капитальные затраты возможны, поэтому мы решили придерживаться нижней границы интервала выплат», — сказал Филипповский.

Новая дивидендная политика «Алросы» предусматривает выплаты акционерам на уровне от 70% до 100% от свободного денежного потока при соотношении чистого долга и EBITDA от 0 до 1 (на конец полугодия показатель составил 0,04). За первое полугодие весь денежный поток компании оценивается в 62 млрд руб.

По словам Филипповского, результаты «Алросы» за второе полугодие будут слабее с учетом реализации остатков алмазов в первом полугодии и падения добычи относительно 2017 г. В то же время «позиция по чистому долгу будет соответствовать интервалу выплаты дивидендов от 70 до 100%», заверил он. Замгендиректора «Алросы» Юрий Окоемов добавил, что во II полугодии может наступить некоторое сезонное ослабление спроса на алмазы, кроме того, на рынке ожидается повышение доли более дешевого сырья. «Но мы не ожидаем сильных отклонений от результатов I полугодия», — подчеркнул Окоемов.

Со стороны «Алросы» это первая выплата промежуточных полугодовых дивидендов. Дивиденды акционерам в 2017 г. составили 38,59 млрд руб. или 50% чистой прибыли по МСФО.

Авария на руднике «Мир» в Якутии произошла 4 августа 2017 г. Прорвавшаяся из карьера вода затопила шахту, в которой находился 151 человек, восемь горняков погибли. Мощность рудника составляет 1 млн т руды в год, на его долю приходилось около 11% годовой добычи «Алросы». По оценкам компании, восстановление добычи на руднике может занять 7-8 лет.