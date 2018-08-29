Фьючерсы на природный газ подорожали во время американской сессии

Котировки фьючерсов на природный газ выросли во время американской сессии в среду.

На Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в октябре торгуются по цене 2,869 долл. за млн БТЕ, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,84%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за млн БТЕ. На момент написания материала природный газ нашел поддержку на уровне 2,830 долл. и сопротивление — на 2,979 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, снизился на 0,11% и торгуется на отметке 94,53 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на NYMEX, фьючерс на нефть WTI с поставкой в октябре вырос на 1,58%, достигнув отметки 69,61 долл. за баррель, а фьючерс на мазут с поставкой в октябре вырос на 1,57%, дойдя до уровня 2,2519 долл. за галлон.