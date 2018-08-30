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Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
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Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов 

Investing.com Россия + ещё 1 21 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в четверг.
На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются по цене 1.210,20 долл. за тройскую унцию, на момент написания данного комментария опустившись на 0,11%.
Минимумом сессии выступила отметка долл. за тройскую унцию. На момент написания материала золото нашло поддержку на уровне 1.202,30 долл. и сопротивление — на 1.217,00 долл.
Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,06% и торгуется на отметке 94,52 долл.
Что касается других товаров, торгующихся на COMEX, фьючерс на серебро с поставкой в сентябре снизился на 0,52%, достигнув отметки 14,620 долл. за тройскую унцию, а фьючерс на медь с поставкой в декабре снизился на 0,40%, дойдя до уровня 2,721 долл. за фунт.
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