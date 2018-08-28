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«Т Плюс» может выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 9 коп. на акцию
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«Т Плюс» может выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 9 коп. на акцию 

Rambler News Service 1 час назад
Совет директоров энергетической компании «Т Плюс» рекомендует выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 9 коп. на обыкновенную акцию, свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации.
«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам первого полугодия 2018 года в размере — 0,08996275 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме», — говорится в сообщении.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет определен к 12 октября текущего года.
В конце июня совет директоров «Т Плюс» принял решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере чуть более 6 коп. на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату решили направить 2,918 млрд рублей.
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