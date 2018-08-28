«Т Плюс» может выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 9 коп. на акцию

Совет директоров энергетической компании «Т Плюс» рекомендует выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2018 года в размере около 9 коп. на обыкновенную акцию, свидетельствуют данные Центра раскрытия корпоративной информации.

«Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по итогам первого полугодия 2018 года в размере — 0,08996275 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме», — говорится в сообщении.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет определен к 12 октября текущего года.

В конце июня совет директоров «Т Плюс» принял решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере чуть более 6 коп. на обыкновенную акцию. В общей сложности на выплату решили направить 2,918 млрд рублей.