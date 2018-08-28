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ЧМ по футболу подкосил продажи книг
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ЧМ по футболу подкосил продажи книг 

Российская Газета 28 минут назад
Фото: Российская Газета
В прошлом году книжный рынок России вырос на десять процентов — до 92,8 миллиарда рублей, оценивало издательство «Эксмо-АСТ». Одновременно почти на шесть процентов вырос совокупный тираж по стране — до 471,5 миллиона экземпляров, следует из материалов Российской книжной палаты. Также в прошлом году прервалась тенденция на закрытие книжных магазинов и было открыто около 150 новых точек, оценивали ситуацию участники рынка, а наибольший прирост в продажах показали интернет-магазины.
За счет развития инфраструктуры чтения (то есть каналов продаж) и новых имен (в первую очередь российских) книжный рынок в ближайшие пять лет в консервативных прогнозах издательства может вырасти в деньгах суммарно на 50 процентов. Сейчас быстрее всего растет сегмент аудиокниг, который рассматривается как один из способов монетизации контента наряду с продажей авторских прав за рубеж, рассказал Капьев.
"Эксмо" констатирует высокий спрос на детских авторов, в том числе за границей, в связи с чем решило приобрести контрольный пакет акций (51 процент) ИД Мещерякова (специализируется на выпуске детской литературы). У последнего сохранится собственная редакционная политика, коллектив, но появится больше финансовых возможностей для развития.
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