Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,25%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, сырья и энергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite упал на 0,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции BRP Inc. (TO:DOO), которые подорожали на 5,07 п. (7,78%), закрывшись на отметке в 70,22. Котировки Constellation Software Inc (TO:CSU) выросли на 29,39 п. (3,05%), завершив торги на уровне 992,00. Бумаги NexGen Energy Ltd. (TO:NXE) выросли в цене на 0,050 п. (2,06%), закрывшись на отметке 2,480.

Лидерами падения стали акции Ivanhoe Mines Ltd. (TO:IVN), цена которых упала на 0,170 п. (6,61%), завершив сессию на отметке 2,400. Акции Baytex Energy Corp (TO:BTE) поднялись на 0,25 п. (5,87%), закрывшись на уровне 4,01, а Canadian Western Bank (TO:CWB) снизились в цене на 2,00 п. (5,25%) и завершили торги на отметке 36,11.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (560) превысило количество закрывшихся в плюсе (541), а котировки 105 акций практически не изменились.

Котировки акций BRP Inc. (TO:DOO) выросли до исторического максимума, повысившись на 7,78%, 5,07 п., и завершили торги на отметке 70,22.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 15,66% до отметки 13.00.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,43%, или 5,20, достигнув отметки $1.206,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре выросли на 0,91%, или 0,63, до $70,14 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали на 0,49%, или 0,38, до отметки $77,84 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,53% до 0,7707, а котировки CAD/EUR упали на 0,21%, достигнув отметки 0,6603.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,17% до 94,62.