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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,63%
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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,63% 

Investing.com Россия 52 минуты назад
Фото: Reuters
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, сырья и энергетики.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подешевел на 0,63%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Element Fleet Management Corp (TO:EFN), которые подорожали на 0,31 п. (4,60%), закрывшись на отметке в 7,05. Котировки Brookfield Property Partners LP (TO:BPY_u) выросли на 0,88 п. (3,36%), завершив торги на уровне 27,08. Бумаги Linamar Corp (TO:LNR) выросли в цене на 1,83 п. (3,28%), закрывшись на отметке 57,66.
Лидерами падения стали акции Aurora Cannabis Inc (TO:ACB), цена которых упала на 0,710 п. (7,68%), завершив сессию на отметке 8,540. Акции Canopy Growth Corp (TO:WEED) поднялись на 4,100 п. (6,83%), закрывшись на уровне 55,900, а Hudson's Bay Company (TO:HBC) снизились в цене на 0,61 п. (5,71%) и завершили торги на отметке 10,08.
На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (585) превысило количество закрывшихся в плюсе (506), а котировки 122 акций практически не изменились.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 10,20% до отметки 11.36, достигнув нового 6-месячного минимума.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,74%, или 9,00, достигнув отметки $1.207,00 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре снизились на 0,38%, или 0,26, до $68,61 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре подешевели на 0,17%, или 0,13, до отметки $76,37 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD выросла на 0,25% до 0,7731, а котировки CAD/EUR повысились на 0,12%, достигнув отметки 0,6612.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,03% до 94,64.
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