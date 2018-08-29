«ФК Открытие» может выкупить бренд банка у его бывших владельцев за 4,5 млрд рублей

После санации « ФК Открытие » права на его бренд остались у прошлого владельца банка — «Открытие холдинга». Сейчас идут переговоры о продаже бренда банку, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон. Банк предложил выкупить все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд руб., говорит представитель холдинга. Переговоры идут непросто, признает он: «Но мы испытываем взаимный интерес к их завершению». Ранее холдинг оценивал бренд «Открытия» не менее чем в $1 млрд

Представитель «ФК Открытие» не стал комментировать цену в 4,5 млрд руб. По его словам, переговоры близки к завершению, окончательная конфигурация сделки уточняется, а сумма будет определена с учетом независимой оценки. Деньги, вырученные бывшими владельцами от продажи товарных знаков, так же как и от прочих активов, пойдут на погашение их задолженности перед банком, подчеркнул представитель «ФК Открытие». Представитель Центробанка не ответил на запрос «Ведомостей».

Сейчас бренд «ФК Открытие» стоит 16,35 млрд руб., оценило его консалтинговое агентство Brand Finance в списке 50 самых дорогих российских брендов, за год он подорожал на 22%. Бренд банка занял 5-е место среди шести финансовых организаций, попавших в список. Стоимость бренда «Открытия», столкнувшегося в прошлом году с оттоком депозитов, выросла благодаря переходу банка под контроль Центробанка, объясняет представитель Brand Finance: поддержка государства — элемент устойчивости. В прошлом году бренд «Открытия» тоже был на 5-м месте среди финансовых организаций (в общем списке опустился с 43-го на 42-е), но показал наибольший рост стоимости в этом сегменте. Для сравнения: стоимость самого дорогого бренда страны — Сбербанка выросла на 18%.

Оценить стоимость бренда «Открытия» невозможно, считает управляющий партнер Depot WPF Алексей Андреев , отдельно от компании ее бренд обычно не продается. «Попытка измерить стоимость бренда — это всегда некая мистерия, а потому предложения по цене — лишь переговорная позиция банка и холдинга», — добавляет он.

Участие государства может очень по-разному сказываться на стоимости бренда, объясняет Андреев: это во многом зависит от отрасли.

Например, российские потребители очень благосклонно относятся к компаниям с госучастием в сфере здравоохранения, производства крепких алкогольных напитков и в банковской, продолжает он. «Это те отрасли, где государство исторически выступало своего рода гарантом», — резюмирует Андреев. При рейтинговании деловая репутация акционера банка учитывается, говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов, и переход «ФК Открытие» под контроль Центробанка — это скорее бонус в соответствии с методологией агентства, так как к прежним акционерам был ряд вопросов (в том числе по непрозрачным внутригрупповым сделкам). Но важнее возможность государства как акционера оказать финансовую и административную поддержку, замечает он.

Использование бренда до 2020 г. обошлось банку примерно в 200 млн руб., эти деньги он перечислил «Открытие холдингу» в конце 2017 г., говорил представитель холдинга. Но по одному из товарных знаков прежний владелец судится с банком. Подконтрольный банку «Открытие факторинг» не платил за использование товарного знака с середины 2017 г. и должен «Открытие ТЗ» (принадлежит холдингу) 2,4 млн руб. плюс неустойку, говорит представитель холдинга: компания рассчитывает уладить этот вопрос при переговорах по продаже товарных знаков банку «ФК Открытие». Представитель банка это не комментирует.

После завершения сделки о продаже брендов «ФК Открытие» хочет переименовать свой объединенный негосударственный пенсионный фонд, который сейчас работает под брендом «Лукойл-гарант». Когда появится такая юридическая возможность, фонд будет переименован в НПФ «Открытие», рассказывает представитель банка.