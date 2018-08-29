У O1 Properties Бориса Минца сменился владелец

У одного из крупнейших владельцев московской недвижимости — компании O1 Properties, входившей в группу O1 Бориса Минца, — сменился акционер. В начале июля 70% акций класса A и 58% акций класса B O1 Properties приобрела кипрская Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Об этом сообщила SPV-компания группы O1 Properties Finance — во вторник она разместила такое сообщение для держателей своих евробондов на $350 млн на Ирландской фондовой бирже.

Согласно условиям выпуска этих бондов, держатели в случае смены контроля над компанией могут досрочно предъявить бумаги к погашению. В этом случае эмитент должен будет выплатить 101% номинала, а также начисленные, но не выплаченные купоны. Гарантом по бумагам O1 Properties Finance выступает сама O1 Properties, поэтому условие о смене контроля распространяется и на случай, когда собственники меняются у самой компании. Евробонды на $350 млн компания выпустила в 2016 г., купон по ним составляет 8,25%, периодичность выплаты — полгода.

В сообщении O1 Properties просит держателей облигаций отказаться от права потребовать досрочного погашения евробондов, так как на данный момент у компании недостаточно средств для выкупа этих бумаг. Тем не менее O1 Properties владеет портфелем активов, генерирующих выручку, поэтому и O1 Properties, и О1 Properties Finance, и RT&I уверены в способности O1 Properties Finance обслуживать долг, указано в сообщении.

Сейчас новый акционер проводит операционный и финансовый due-diligence компании. В сообщении O1 Properties не указаны владельцы RT&I, однако ранее участники рынка говорили «Ведомостям» , что она действует в том числе в интересах «Роснефти» и ГК «Регион».

Контроль над компанией RT&I должна была получить за долги O1 Group, рассказывали ранее собеседники «Ведомостей». Контрольный пакет О1 Properties — 62,5% акций — был заложен по кредиту О1 Group на 25 млрд руб. от Московского кредитного банка (МКБ). Банк переуступил кредит своему акционеру — концерну «Россиум» Романа Авдеева . «Россиум» нанял RT&I для работы над структурированием сделки по возврату средств по этому долгу.

Кроме пакета О1 Properties по кредиту МКБ были заложены 75% +1 акция финансовой группы «Будущее», также принадлежащей Минцу. Негосударственные пенсионные фонды, входящие в ФГ «Будущее», в ближайшее время должны перейти под контроль RT&I в счет долга, рассказывали на прошлой неделе собеседники «Ведомостей». «Россиум» уже переуступил RT&I часть долга ФГ «Будущее» на 1,67 млрд руб., следует из ежеквартального отчета ФГ за II квартал.

«Ведомости» ожидают ответа от представителей O1 Properties, ФГ «Будущее». Связаться с представителем RT&I пока не удалось.