В сентябре США намерены ввести санкции в отношении ОФЗ и госбанков России

Валютный и долговой рынки России демонстрируют слабость на фоне санкционной угрозы США. Как отмечают эксперты, ожидаемые в сентябре ограничения могут привести к волатильности рубля и котировок ценных бумаг. При этом существует вероятность, что запретительные меры Вашингтона против ОФЗ и госбанков дестабилизируют глобальные финансовые рынки. Чем могут обернуться антироссийские санкции — в материале RT.

В последние дни августа валютный и долговой рынки России по-прежнему остаются под давлением возможного введения новых санкций. Так, одновременно с неустойчивостью курса доллара (в диапазоне 67—68 рублей) индекс гособлигаций RGBI колеблется вблизи минимальных значений за последние полтора года.

Во вторник, 28 августа, этот индикатор незначительно рос на 0,06% — до 134,17 пункта, но при этом ещё на прошлой неделе опускался до 133,8 пункта — впервые с декабря 2016 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Накануне в силу вступила первая волна ограничительных мер Вашингтона. Вместе с тем, как объяснил RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов , августовские санкции не представляют существенной опасности для российской экономики.

«Данные меры не так значимы для российского долгового рынка и рубля, и, по сути, носят формальный характер. Они предусматривают в основном введение ограничений на поставки в Россию продукции двойного назначения, запрет на большую часть которой со стороны заокеанских партнёров действует ещё с 2014 года», — подчеркнул аналитик.

В то же время, как отмечают экономисты, прямой угрозой рынку госдолга и российской валюте могут стать ожидаемые в сентябре санкции против облигаций федерального займа (ОФЗ). Потенциальный запрет Штатов на покупку государственных ценных бумаг России спровоцировал панику среди инвесторов и вызвал стремительную череду распродаж национальных активов в августе.

Напомним, ещё в начале месяца соответствующий законопроект внесли в конгресс сенаторы от Республиканской и Демократической партий США Линдси Грэм и Боб Менендес.

Впрочем, по мнению экспертов, ограничения в отношении ОФЗ не будут носить разрушительный характер для экономического положения страны.

«Это не катастрофа. Просто мы будем больше платить по нашим долгам — заимствования станут для нас дороже, рубль будет слабее. Более дорогие заимствования означают высокие расходы бюджета. Таким образом, это просто дополнительные издержки для экономики», — рассказал в интервью RT директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов

Любопытно, что ещё весной глава Минфина США Стивен Мнучин предупредил о возможной дестабилизации финансовых рынков в результате введения объявленных ограничительных мер. По оценке чиновников, такое развитие событий действительно возможно, поскольку российская экономика тесно связана с международным бизнесом и глобальными инвестициями.

Валютный разгон

Ещё в начале августа курс доллара США находился в диапазоне 62—63 рубля, то уже 23 августа он превысил 69 рублей — впервые с апреля 2016 года.

Как заявил накануне министр финансов России Антон Силуанов , в последнее время динамика нацвалюты зависит от непрогнозируемых факторов, в частности, от ситуации с введением санкций и настроений инвесторов.

«Хотя шансы на введение столь радикальных мер крайне малы, российская национальная валюта снова стала заложницей перспективы введения санкций со стороны США и, скорее всего, до прояснения деталей этого санкционного пакета рубль ждёт диапазон 65—69 по отношению к американскому доллару», — считает Сергей Дроздов.

При этом эксперт допускает, что в случае полной реализации ограничений, курс доллара может превысить отметку 71 рубль, а на фондовом рынке можно будет вновь наблюдать интенсивную распродажу ОФЗ.

В то же время, как предположил в разговоре с RT аналитик ГК Forex Club Иван Марчена , рынок уже во многом отыграл все возможные риски, поэтому дальнейшее давление на российскую валюту будет носить ограниченный характер.

«Мы ожидаем, что на конец осени курс доллара будет находиться в диапазоне 65—66 рублей. Введение санкций может ослабить рубль, например, еще на 2—4% по отношению к этому коридору. Однако мы не ожидаем серьёзного ослабления нацвалюты», — добавил Марчена.

Ответный ход Россия не намерена бездействовать и готова дать твёрдый ответ на любого рода ограничения. Согласно заявлению Антона Силуанова, соответствующие меры уже разработаны правительством.

«У нас есть целый пакет мер, как мы будем действовать, если такие решения будут введены. Надеемся, этого не произойдет», — цитирует ТАСС министра.

Как рассказал Иван Марчена, на сегодняшний день существует достаточно много мнений о предполагаемых ответных действиях России. Например, страна могла бы частично отказаться от расчётов в долларах или же ввести повышенные пошлины на импорт отдельных видов товаров из США.

По мнению Кирилла Тремасова, Минфин мог бы скорректировать программу заимствований. Так, уже на прошлой неделе ведомство приостановило аукционы по размещению ОФЗ. Как отмечается в материалах министерства, следующий такой аукцион по размещению одного выпуска гособлигаций на сумму 15 млрд рублей будет проведён 29 августа.

Вместе с тем, по оценке эксперта « БКС Брокер Альберта Короева , некоторые подробности о разработанных контрмерах правительства могут быть озвучены в конце следующей недели в рамках Московского финансового форума. Мероприятие пройдёт с 6 по 7 сентября.

Взять паузу

Одним из возможных последствий санкций может стать возвращение Банка России к политике повышения процентной ставки. К такому выводу пришли аналитики международного рейтингового агентства Moody’s. Напомним, по итогам июльского заседания ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых.

Как объяснил Иван Марчена, повышение ставки является одним из способов компенсировать отток средств из российских активов в условиях ограничений и растущей геополитической напряжённости. Это может оказать кратковременную поддержку национальной экономике.

«Ключевая ставка является одним из инструментов для регулирования процессов происходящих в экономике. В частности, её повышение призвано плавно остужать перегретые рынки или гасить спекулятивные атаки на национальную валюту. Понижение, напротив, стимулирует экономический рост, создавая более благоприятные условия для внутренних инвестиций и роста потребительского спроса», — отмечает Сергей Дроздов.

По словам эксперта, на сегодняшний день серьёзных оснований для начала повышения ставки у ЦБ нет, поэтому регулятор может просто занять выжидательную позицию. При этом, как объяснил Кирилл Тремасов, в своих решениях Центробанк в первую очередь будет ориентироваться на уровень инфляции.

«У Центробанка главная цель — это борьба с инфляцией. Есть инфляционный таргет и задача ЦБ — удержать рост потребительских цен вблизи этого уровня. Ставка — это ключевой инструмент воздействия на рынки, спрос, кредиты и экономику в целом для того, чтобы инфляция не превысила целевой уровень в 4%. В санкционных условиях, которые ведут и к ослаблению рубля, конечно же, возрастают и инфляционные риски», — объяснил Тремасов.

По оценке опрошенных RT экспертов, уход нерезидентов с российского рынка в случае введения санкций может быть частично компенсирован притоком средств российских инвесторов. Кроме того, как считает Иван Марчена, с фундаментальной точки зрения российские акции недооценены, и многие игроки готовы «закрыть глаза» на повышенные геополитические риски ради высокой прибыли. На этом фоне в случае смягчения предполагаемых ограничений или их частичной отмены фондовые индикаторы России могут отыграть потери августа.

Тем не менее, сохраняющийся санкционный фон по-прежнему будет вынуждать многих инвесторов действовать осторожно и зачастую делать свой выбор не в пользу российских компаний, подчёркивает Кирилл Тремасов. Кроме того, ситуация с антироссийскими ограничениями может ещё неоднократно измениться до конца 2018 года. «Безусловно, если очередной санкционный пакет не будет затрагивать российский финансовый сектор, это может привести к отыгрыванию части потерь фондового и валютного рынков», — заключил Сергей Дроздов.