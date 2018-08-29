Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 28 августа / Синьхуа / — Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза /ЕАЭС/. Об этом говорится сегодня на сайте правительства.

Согласно постановлению правительства, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со 135,4 доллара до 130 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 74,4 доллара до 71,5 доллара за 1 т, на товарные бензины — с 40,6 доллара до 39 долларов за 1 т.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были также снижены. —0—