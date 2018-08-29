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Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
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Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты 

ИА Синьхуа 1 час назад
Минск, 28 августа /Синьхуа/ — Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза /ЕАЭС/. Об этом говорится сегодня на сайте правительства.
Согласно постановлению правительства, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена со 135,4 доллара до 130 долларов за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с 74,4 доллара до 71,5 доллара за 1 т, на товарные бензины — с 40,6 доллара до 39 долларов за 1 т.
В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 августа. Тогда они были также снижены. —0—
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