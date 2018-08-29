Европейские автоконцерны добавили проблем компании Tesla

Европейские автопроизводители не стоят на месте и продолжают работать над различными моделями электрокаров, что добавляет «головной боли» корпорации Tesla и ее главе Илону Маску

Немногим ранее гендиректор Tesla вынужден аннулировать свои намерения по приватизации компании. А теперь вызов Илону Маску бросили несколько немецких автомобильных концернов, объявив о запуске новой серии SUV на электромоторе.

Так Mersedes-Benz разрабатывает серию EQC, модели которой получат батарею с запасом хода до 600 км. Подобные анонсы сделали также компании Porsche и Audi.

Помимо этого нынешним летом в европейской линейке электро-кроссов появился Jaguar I-Pace. Цена этого внедорожника дешевле на 20%, чем аналогичная версия Tesla — Model X.

Провалившийся проект приватизации нанес ощутимый удар по корпорации Tesla, что особо остро ощущается на фоне успехов автопроизводителей из Европы.

Напомним, что инвесторы потребовали расследования в отношении деятельности Илона Маска, опубликовавшего в Twitter пост об уходе компании с биржи. Позже Маску пришлось отказаться от этой идеи.