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Европейские автоконцерны добавили проблем компании Tesla
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Европейские автоконцерны добавили проблем компании Tesla 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Европейские автопроизводители не стоят на месте и продолжают работать над различными моделями электрокаров, что добавляет «головной боли» корпорации Tesla и ее главе Илону Маску.
Немногим ранее гендиректор Tesla вынужден аннулировать свои намерения по приватизации компании. А теперь вызов Илону Маску бросили несколько немецких автомобильных концернов, объявив о запуске новой серии SUV на электромоторе.
Так Mersedes-Benz разрабатывает серию EQC, модели которой получат батарею с запасом хода до 600 км. Подобные анонсы сделали также компании Porsche и Audi.
Помимо этого нынешним летом в европейской линейке электро-кроссов появился Jaguar I-Pace. Цена этого внедорожника дешевле на 20%, чем аналогичная версия Tesla — Model X.
Провалившийся проект приватизации нанес ощутимый удар по корпорации Tesla, что особо остро ощущается на фоне успехов автопроизводителей из Европы.
Напомним, что инвесторы потребовали расследования в отношении деятельности Илона Маска, опубликовавшего в Twitter пост об уходе компании с биржи. Позже Маску пришлось отказаться от этой идеи.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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