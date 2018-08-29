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Мнучин высоко оценил работу главы ФРС, которого раскритиковал Трамп
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Мнучин высоко оценил работу главы ФРС, которого раскритиковал Трамп 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин высоко оценил работу главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, заявив также, что он уважает независимый статус ФРС. Свою позицию Мнучин изложил, выступая в эфире телеканала CNBC.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Пауэлла за проводимую им политику постепенного повышения базовой процентной ставки. По данным агентства Bloomberg, Трамп заявил, что, назначая Пауэлла на должность председателя ФРС, он считал, что тот будет сторонником сохранения низкой процентной ставки, однако с разочарованием выяснил, что это оказалось не так.
Мнучин же в интервью отказался давать оценку действиям ФРС, выполняющей в США роль центробанка и являющейся независимой структурой. «Как министр финансов, я уважаю независимость Федрезерва», — указал он.
"Я считаю, что Джером является феноменальным лидером", — сказал Мнучин, не став комментировать критику со стороны Трампа. «Я думаю, что он [Пауэлл] понимает вопросы, связанные с ростом [экономики], и тщательно ведет мониторинг показателей роста и инфляции», — добавил министр.
На прошлой неделе Пауэлл, несмотря на неодобрение Трампа, высказался за дальнейшее постепенное повышение процентной ставки на фоне высоких темпов роста экономики США. Он напомнил о ранее озвученной позиции ФРС, в соответствии с которой дальнейшее повышение ставки будет целесообразным, «если сильное повышение доходов и занятости продолжится».
Ранее Пауэлл заявлял, что в ближайшие годы уровень инфляции в США будет находиться в районе целевого показателя в размере 2%.
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