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Инфраструктурные монополии могут получить от правительства поблажки по дивидендам
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Инфраструктурные монополии могут получить от правительства поблажки по дивидендам 

Ведомости 35 минут назад
Правительство России может разрешить инфраструктурным монополиям не платить дивиденды по обыкновенным акциям, чтобы высвобожденные средства шли на их инвестпрограммы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на бюджетные документы и поручения профильных министерств.
По данным газеты, правительство готово предоставить такую возможность РЖД. При этом из программы развития компании до 2025 года исключается господдержка. Источники «Коммерсанта» сообщили, что похожие предложения будут проработаны по всем инфраструктурным компаниям, в том числе по «Россетям» и «Транснефти». Это, в частности, следует из поручения Минэкономики, Минфину, Минтрансу, Минэнерго и ФАС по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа, пишет газета.
Отказаться от начисления дивидендов на обыкновенные акции давно просит РЖД. За 2017 год компания начислила всего 50 млн руб. на привилегированные акции и 8,75 млрд руб. — на обыкновенные. «27 августа глава монополии Олег Белозеров еще раз подчеркнул, что если от выплат по обыкновенным акциям не откажутся, то, по оценке компании, „невывезенными могут оказаться около 330 млн тонн грузов“», — пишет газета.
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