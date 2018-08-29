Цветы подорожали на 30% в преддверии Дня знаний

Цветы накануне 1 сентября подорожали на 30 процентов в сравнении с прошлым годом, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на службу доставки цветов «Флорист.ру».

Средняя стоимость букета для школьника в этом году составит 1,1-1,5 тысячи рублей в Москве и 900 рублей — 1 тысяча рублей для регионов.

Крупные магазины стараются не поддаваться массовому ажиотажу в праздник и повышать цены не более чем на 10-15%. При этом небольшие палатки и цветочные ларьки взвинчивают цены до 100%.

Дешевле всего выходит букет из простых сезонных цветов. К примеру, за букет из ромашек, георгин и хризантем придется отдать в среднем 500-600 рублей. В то время как розы и лилии обойдутся в четыре раза дороже.

Больше всего цены растут на самые популярные в сезоне цветы. В этом году это голубая гвоздика, она прибавила в цене 14%, дельфиниум — он вырос сразу на 30%, хризантемы — на 11%, а розы — на 6%.