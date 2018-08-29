Ещё
Цветы подорожали на 30% в преддверии Дня знаний
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.80
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.30
77.19
Индексы и котировки Brent
75.79
–0.04 Золото
1202.30
–0.01 РТС
1079.73
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1670
+0.0325
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Цветы подорожали на 30% в преддверии Дня знаний 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Цветы накануне 1 сентября подорожали на 30 процентов в сравнении с прошлым годом, передает агентство ПРАЙМ со ссылкой на службу доставки цветов «Флорист.ру».
Средняя стоимость букета для школьника в этом году составит 1,1-1,5 тысячи рублей в Москве и 900 рублей — 1 тысяча рублей для регионов.
Крупные магазины стараются не поддаваться массовому ажиотажу в праздник и повышать цены не более чем на 10-15%. При этом небольшие палатки и цветочные ларьки взвинчивают цены до 100%.
Дешевле всего выходит букет из простых сезонных цветов. К примеру, за букет из ромашек, георгин и хризантем придется отдать в среднем 500-600 рублей. В то время как розы и лилии обойдутся в четыре раза дороже.
Больше всего цены растут на самые популярные в сезоне цветы. В этом году это голубая гвоздика, она прибавила в цене 14%, дельфиниум — он вырос сразу на 30%, хризантемы — на 11%, а розы — на 6%.
Российская Газета: последние новости
Клепач назвал стоимость рубля в конце года Созданы условия для подорожания золота и рубля Рябков: Решение об ответных санкциях примет президент России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами216
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ4
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
В США увидели угрозу для доллара1
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение