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Bloomberg сообщил о подготовке ЕС плана по реформе ВТО
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Bloomberg сообщил о подготовке ЕС плана по реформе ВТО 

Российская Газета 11 минут назад
Фото: Российская Газета
Евросоюз разрабатывают план реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает Bloomberg.
ЕС в ближайшее время обнародует документ, который придаст гибкости торговым переговорам и прозрачности системе разрешения споров. Также он должен снизить торговые издержки.
Такие шаги власти ЕС планируют предпринять в связи из-за торгового конфликта США с КНР.
Серия встреч, на которых будет обсуждаться эта тема, запланирована на сентябрь. В частности, в Брюсселе пройдут переговоры с участием представителей ЕС, министров торговли США и Японии.
По данным агентства, за этими переговорами последует серия встреч на высоком уровне в течении года. Bloomberg отмечает, что реформирование ВТО стало актуальным из-за решений США и Китая, которые действуют в обход организации. Китай допускал злоупотребления в торговле, США объявили о повышении тарифов на китайские товары. И это решение было принято в обход ВТО. Издание Axios сообщало также, что США рассматривают возможность выхода из организации.
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