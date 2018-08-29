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Красноярцы не нашли 100 долларов от «Орла и Решки»
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Красноярцы не нашли 100 долларов от «Орла и Решки» 

360tv.ru 21 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Сразу после премьерного выпуска программы «Орел и Решка» про Красноярск местные жители бросились искать спрятанные сто долларов, однако нашли только потрепанную записку от телеканала «Пятница». В поисках принимал участие корреспондент «360».
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
«Богатым» туристом в красноярском выпуске известного трэвел-шоу был рэпер Витя АК. Бутылку со ста долларами он заложил под лестницей на улице Ады Лебедевой. В первый же час десятки красноярцев собрались на этом месте, но ни бутылку, ни денег не нашли. Нашлась только бумажка с приветствием от программы. Правда, ее состояние было довольно потрепанным, и местные жители предположили, что бутылку нашли бомжи, которые часто спят под этой лестницей.
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