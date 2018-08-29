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Омская филармония купит саксофон за 600 тысяч рублей
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Омская филармония купит саксофон за 600 тысяч рублей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Информация о покупке инструмента TENOR-SERIE-III «SERIE III» появилась на сайте госзакупок. Как сообщает пресс-служба единого портала госзакупок, омская филармония 28 августа разместила заявку на покупку дорогого саксофона стоимостью 600 тыс. рублей. Покупка будет проходить у единственного поставщика.
Инструмент должны передать оркестру до 25 декабря. Он должен быть доставлен в специальном противоударном чехле, который защитит не только от повреждений, но и от слишком влажной или сухой погоды.
Отметим, что филармония получила из федерального бюджета 60 млн рублей за закупку новых инструментов.
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