Омская филармония купит саксофон за 600 тысяч рублей

Информация о покупке инструмента TENOR-SERIE-III «SERIE III» появилась на сайте госзакупок. Как сообщает пресс-служба единого портала госзакупок, омская филармония 28 августа разместила заявку на покупку дорогого саксофона стоимостью 600 тыс. рублей. Покупка будет проходить у единственного поставщика.

Инструмент должны передать оркестру до 25 декабря. Он должен быть доставлен в специальном противоударном чехле, который защитит не только от повреждений, но и от слишком влажной или сухой погоды.

Отметим, что филармония получила из федерального бюджета 60 млн рублей за закупку новых инструментов.