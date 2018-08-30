Трамп пригрозил выйти из ВТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если та не улучшит свою работу. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, в ВТО с США «очень плохо» обращаются на протяжении многих лет, и организации необходимо «измениться».

29 августа США пожаловались в ВТО на Россию из-за ответных пошлин, которые Москва ввела в отношении ряда американских товаров после аналогичных шагов Вашингтона. Российское правительство в начале июля одобрило введение заградительных пошлин против США, повысив тарифы на ряд товаров. Размер пошлин был установлен в диапазоне от 25 до 40 процентов. 5 августа решение вступило в силу.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы. Россия и другие члены ВТО инициировали спор с США. 25 июля Евросоюз все же пошел на уступки Трампу, согласившись увеличить импорт сжиженного газа в Европу, снизить промышленные тарифы и импортировать больше американской сельскохозяйственной продукции.