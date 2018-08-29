Держателям карт UnionPay продлили до 15 октября возможность покупать за 1 руб. билеты на аэроэкспрессы

Компания «Аэроэкспресс» и UnionPay продлили до 15 октября 2018 г. совместную акцию, предусматривающую возможность для держателей карт этой платежной системы ездить в аэроэкспрессах за 1 руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Совместная акция «Аэроэкспресс» и UnionPay была запущена в начале июня. На данный момент правом проезда за 1 руб. воспользовались порядка 6 тыс. пассажиров, которые пользуются картами платежной платформы UnionPay. Компании продлевают свою совместную акцию до 15 октября 2018 г.», — отметили в пресс-службе.