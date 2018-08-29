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Forbes составил рейтинг банков и управляющих компаний для миллионеров
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Forbes составил рейтинг банков и управляющих компаний для миллионеров 

Forbes.ru 37 минут назад
Forbes представляет ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, оказывающих услуги private banking, а также рейтинг компаний, управляющих активами состоятельных клиентов. Мы составляли рейтинг на основе опроса финансистов и учитывали дополнительные показатели работы банков и компаний. Первое место в российском рейтинге занял подконтрольный государству Сбербанк.
Активы в private banking, несмотря на трудности в экономике, растут, российские банки получают дополнительные дивиденды от деофшоризации, опасений бизнесменов попасть под санкции и последующую конфискацию, ужесточения процедур проверок в банках стран ЕС. На рост сервисов private banking не повлияли трудности, которые испытывает банковский бизнес в России. Основная тенденция — клиенты все больше интересуются премиальными сервисами, например в сегменте «Сбербанк первый» они перевели из депозитов в страховые и инвестиционные продукты 222 млрд рублей.
Премиальный банкинг глобально растет, число состоятельных людей в мире и России увеличивается. В 2017 году Forbes насчитал рекордное число миллиардеров во всем мире — 2043, через год список дополнился 67 новыми именами. В России 96 долларовых миллиардеров, за последние два года в списке появилось три десятка новых участников.
Как мы считали
Рейтинг представляет ведущие российские и иностранные банки и управляющие компании, оказывающие услуги состоятельным клиентам. Для составления рейтинга мы опросили более 40 представителей банков и финансовой индустрии, отобрали три пятерки лучших игроков. В лонг-лист были включены игроки, открывающие индивидуальные счета в России, декларирующие на сайте услуги private banking и управления активами для состоятельных клиентов. Рейтинговый балл на 70% зависит от числа голосов, поданных за того или иного номинанта самими участниками рынка. Еще 30% результата зависит от следующих показателей: активы, рейтинг, количество клиентов и офисов за пределами России и внутри страны. Итоговое рейтинговое число рассчитано методом весовых коэффициентов, максимальный рейтинг — 100 баллов. В финал вышли 15 банков в трех категориях: «Лучший российский банк для миллионера», «Лучший иностранный банк для миллионера из России» и «Лучшее управление активами для миллионера из России».
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